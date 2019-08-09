В Чехии в страшном ДТП погибли украинцы

В Чехии между населенными пунктами Хрудим и Пардубице столкнулись Renault Master и Ford Transit. В результате ДТП погибли двое родных братьев. Об этом сообщает "Корреспондент"

В машине было пятеро граждан Украины. Водитель погиб на месте аварии, еще четверо получили ранения. Через некоторое время стало известно, что еще один украинец скончался в больнице от полученных травм.

У одного из мужчин осталась дочь и сын школьного возраста. У другого - сын.

Ранее сообщалось, что под Полтавой легковушка слетела в кювет.