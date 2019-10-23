В среду, 23 октября, в Киеве на Харьковском массиве произошло ДТП. В результате происшествия было заблокировано движение трамваев. Об этом сообщает "Киев Опертивный".

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Так, известно, что в аварии столкнулись Renault и KIA. "Корейца" отбросило на трамвайные рельсы.

"Информация о пострадавших в ДТП устанавливается. Движение трамваев в обе стороны временно заблокировано", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Днепре фура переехала женщину, а также водитель "влетел" в бетонный памятник.