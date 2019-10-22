В Днепре фура переехала женщину [ Редактировать ]
Во вторник, 22 октября, в Днепре произошло страшное ДТП. На улице Каштановой фура переехала женщину в момент, когда она переходила дорогу. От полученных травм она умерла на месте, сообщает "Информатор".
"Со слов очевидцев, женщина хотела перейти дорогу в неположенном месте. Была в наушниках. Как так получилось, что она вышла прямо под колеса фуры - неизвестно. На месте работали сотрудники патрульной полиции, которые выясняют все детали произошедшего. Из-за аварии на Каштановой были перекрыты две полосы движения", - говорится в сообщении.
Водитель рассказал, что даже не заметил, когда наехал на пешехода. Он лишь почувствовал, что что-то попало под колеса.
Ранее сообщалось, что в Киеве автомобиль правоохранителей "влетел" в Mazda, а также в Николаеве случилось смертельное ДТП.
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