Во вторник, 22 октября, в Днепре произошло страшное ДТП. На улице Каштановой фура переехала женщину в момент, когда она переходила дорогу. От полученных травм она умерла на месте, сообщает "Информатор".

"Со слов очевидцев, женщина хотела перейти дорогу в неположенном месте. Была в наушниках. Как так получилось, что она вышла прямо под колеса фуры - неизвестно. На месте работали сотрудники патрульной полиции, которые выясняют все детали произошедшего. Из-за аварии на Каштановой были перекрыты две полосы движения", - говорится в сообщении.

Водитель рассказал, что даже не заметил, когда наехал на пешехода. Он лишь почувствовал, что что-то попало под колеса.

Ранее сообщалось, что в Киеве автомобиль правоохранителей "влетел" в Mazda, а также в Николаеве случилось смертельное ДТП.