В понедельник, 21 октября, на трассе "Днепр-Запорожье" случилось ДТП. На место происшествия выехали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

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По приезде обнаружили, что водитель Skoda не справился с управлением и въехал в бетонную стелу. Часть конструкции обвалилась на автомобиль. В результате погиб водитель 44-летний мужчина. Спасатели вытянули тело погибшего.

Детали инцидента выяснят правоохранители.

Ранее сообщалось, что девушка-байкер погибла в жутком ДТП, а также под Кропивницким водителя зажало в автомобиле.