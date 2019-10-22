Под Днепром водитель "влетел" в бетонный памятник [ Редактировать ]
В понедельник, 21 октября, на трассе "Днепр-Запорожье" случилось ДТП. На место происшествия выехали спасатели. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
По приезде обнаружили, что водитель Skoda не справился с управлением и въехал в бетонную стелу. Часть конструкции обвалилась на автомобиль. В результате погиб водитель 44-летний мужчина. Спасатели вытянули тело погибшего.
Детали инцидента выяснят правоохранители.
Ранее сообщалось, что девушка-байкер погибла в жутком ДТП, а также под Кропивницким водителя зажало в автомобиле.
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