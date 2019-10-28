75 лет назад украинская земля была очищена от фашистских захватчиков. Завершилось несколько тяжелейших трагических лет нацистской оккупации, принесшей горе и страдание украинскому народу.

Мы выражаем свою искреннюю благодарность героям, которые освободили нашу Родину от нацистского нашествия. Наши деды и прадеды, героически преодолевая все тяготы и лишения на передовой, сражаясь в тылу врага, сломали хребет фашизму. Хранить и чтить память о подвиге наших предков - наш священный долг.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" решительно осуждает любые попытки переписать историю народа-победителя, перечеркнуть подвиг верных сыновей и дочерей Украины и обелить преступления пособников фашизма и нацизма. Курс, которым вели Украину предыдущие пять лет, должен быть пересмотрен и отменены все решения прошлого режима. А деятельность всех ультраправых и неонацистских сил в Украине - жестко пресечена.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует обеспечить достойную жизнь ветеранам войны. Немедленно восстановить все отмененные льготы и социальные гарантии, предусмотреть необходимое финансирование в бюджете и обеспечить ветеранам высокий уровень социальной защиты.

С Днем Освобождения Украины!