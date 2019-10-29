В американському місті Піттсбург автобус провалився під асфальт і застряг у ямі. Пробоїна утворилася посеред дороги імовірно через те, що під землею прорвало трубу.

У салоні на момент інциденту були лише водій і пасажир. Вони змогли вибратися самостійно і відбулися легкими ушкодженнями. Автобус витягали підйомними кранами.