У США автобус "запаркувався" у ямі на асфальті [ Редактировать ]
В американському місті Піттсбург автобус провалився під асфальт і застряг у ямі. Пробоїна утворилася посеред дороги імовірно через те, що під землею прорвало трубу.
У салоні на момент інциденту були лише водій і пасажир. Вони змогли вибратися самостійно і відбулися легкими ушкодженнями. Автобус витягали підйомними кранами.
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