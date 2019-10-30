Мы не позволим продать украинскую землю иностранцам! Об этом сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил, выступая на митинге аграриев, которые приехали к Верховной Раде со всей Украины, протестуя против правительственного законопроекта о продаже земли.

"Две недели назад Аграрный комитет Верховной Рады собрался в 8:40 утра и за 8 минут принял решение поддержать правительственный законопроект о продаже земли иностранцам. И только когда поднялся скандал, было решено не вносить этот законопроект в зал парламента", - отметил Юрий Бойко.

Политик подчеркнул, что оппозиционеры выступают решительно против открытия рынка земли в нынешних условиях и продажи ее иностранцам, и выразил свою поддержку аграриям.

"Мы вместе с вами будем отстаивать нашу землю, чтобы не произошла страшная вещь - распродажа украинской земли. Независимо от политических предпочтений, независимо от политических взглядов мы будем рядом с вами. "Оппозиционная платформа - За жизнь" не позволит продать землю иностранцам. "Нет" - продаже украинской земли!" - подчеркнул Юрий Бойко, обращаясь к митингующим.