Партия Зеленского заблокировала независимое расследование Одесской трагедии 2 мая [ Редактировать ]
В "Оппозиционной платформе - За жизнь" сделали заявление.
Сегодня парламент отказался создать Временную следственную комиссию по вопросам расследования трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года. Комиссия должна была ответить на вопрос - по чьей вине произошла трагедия и почему до сих пор тормозится следствие по этому делу. Но старая и новая власть объединились для того, чтобы скрыть от украинского народа правду.
Перед выборами власть обещала обеспечить честное и открытое расследование трагедии, назвать политических заказчиков и исполнителей преступления, а также дать украинскому обществу ответ на вопрос - кто и почему блокировал расследование этих событий.
Сегодняшний отказ от расследования трагических событий стал результатом сговора представителей старого и нового режима. Мы все увидели, как фракция "слуг народа" превратилась в послушный филиал националистов и проигравшей "партии войны".
"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от монобольшинства проявить ответственность перед народом Украины и вернуться к рассмотрению вопроса о создании парламентской комиссии.
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