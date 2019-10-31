В Конгрессе Соединенных Штатов Америки приняли важное решение об участии России в саммите "Большой семерки". Такое решение было принято во время заседания комитета.

"С 2014 года после того, как Россия перестала участвовать в G7 на фоне конфликта на юго-востоке Украины, ни одно из условий для его возвращения не было выполнено", - сказал инициатор резолюции Альбио Сирейс.

Он акцентировал внимание на том, что Россия стала более агрессивной и взорвала демократию во многих других странах, включая США.

Раньше сообщалось о том, что США ввели санкции против агрессоров из Ирана. А также глава Офиса президента провел встречу с послами "Большой семерки".