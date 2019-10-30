США ввели санкции против агрессоров из Ирана [ Редактировать ]
США / Фото: UkraineFood
Соединенные Штаты Америки и еще шесть стран-членов Центра борьбы с финансированием терроризма ввели широкий пакет санкций против организаций, учреждений и физических лиц, которые поддерживают агрессию Ирана на Ближнем Востоке. Об этом сообщает "Укринформ".
Читайте также "Северный поток - 2": в США предложили новые санкции
"Семь стран-членов Центра борьбы с финансированием терроризма (TFTC) ввели совместные санкции против 25 субъектов, связанных с сетями поддержки иранского режима в регионе", - говорится в сообщении .
Раньше сообщалось о том, что в США расширили санкции против России. А также ЕС продлил санкции против России.
по теме
Prev Next
24 октября 2019 09:58
В США требуют публикации связанных с Украиной документов
Государственный департамент США обязали опубликовать документы
11 октября 2019 22:00
Турецкая операция в Сирии: в США негативно отреагировали
США призвали Турцию прекратить военную операцию
11 октября 2019 16:20
СМИ узнали имя нового посла Украины в США
Кто станет следующим послом Украины в США
30 октября 2019 22:36
Кличко прокомментировал свое возвращение в бокс
Кличко выступил с важным заявлением