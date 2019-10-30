Соединенные Штаты Америки и еще шесть стран-членов Центра борьбы с финансированием терроризма ввели широкий пакет санкций против организаций, учреждений и физических лиц, которые поддерживают агрессию Ирана на Ближнем Востоке. Об этом сообщает "Укринформ".

"Семь стран-членов Центра борьбы с финансированием терроризма (TFTC) ввели совместные санкции против 25 субъектов, связанных с сетями поддержки иранского режима в регионе", - говорится в сообщении .

Раньше сообщалось о том, что в США расширили санкции против России. А также ЕС продлил санкции против России.