В субботу и воскресенье, 2-3 ноября, нужно будет принимать ситуацию такой, какая она есть. Категорически нельзя будет жаловаться на жизнь, печалиться и огорчаться. Кроме того, в этот период обострится обаяние и вы будете чувствовать даже самые тонкие запахи.

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В субботу и воскресенье, 2 и 3 ноября, категорически противопоказаны: обида, ненависть и злорадство.

Что надеть? Темные оттенки одежды.

Аромат дня - свежих фруктов.

Талисманы - раухтопаз, морион.

Что есть? Запеченные овощи с курицей.

Чем заняться дома? Стоит ухаживать за домашними питомцами.

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