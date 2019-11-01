Лунный календарь на 2-3 ноября: что категорически нельзя делать [ Редактировать ]
В субботу и воскресенье, 2-3 ноября, нужно будет принимать ситуацию такой, какая она есть. Категорически нельзя будет жаловаться на жизнь, печалиться и огорчаться. Кроме того, в этот период обострится обаяние и вы будете чувствовать даже самые тонкие запахи.
В субботу и воскресенье, 2 и 3 ноября, категорически противопоказаны: обида, ненависть и злорадство.
Что надеть? Темные оттенки одежды.
Аромат дня - свежих фруктов.
Талисманы - раухтопаз, морион.
Что есть? Запеченные овощи с курицей.
Чем заняться дома? Стоит ухаживать за домашними питомцами.
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