Что категорически нельзя делать вечером: приметы и суеверия [ Редактировать ]
В народе существует ряд примет, которые связаны с бытом и домашним очагом. Многие вещи нельзя делать вечером, иначе вы рискуете назвать на себя беду. О запретах пишет hochu.ua.
Не давайте взаймы и сами не берите в долг. После заката лучше не давать деньги взаймы и самому не брать в долг, иначе навсегда лишитесь денежной удачи. Будете в долгах, как в шелках.
Не оставляйте вечером нож на столе. Такое действие может привести к болезням и ссорам.
Нельзя оставлять грязную посуду. Примета гласит, что хозяйки таким образом проявляют неуважение к домовому, за что он потом будет мстить, забирая покой и сон.
Запрещено проводить вечернюю уборку. По мнению предков, если будете в это время мыть пол, то смоете из дома удачу, любовь и счастье.
Мужчинам нельзя вечером бриться. Если мужчина побреется после заката, он может спровоцировать проблемы в интимной жизни.
Не выливайте вечером воду из купели, в которой купали грудничка. Это вызовет проблемы со здоровьем. Лучше воду оставить до утра и выплеснуть ее с восходом солнца.
Нельзя выносить вечером мусор. Считается, что выброшенная вещь в это время может стать основой для порчи или сглаза, а также повлияет на материальное благополучие в семье.
Смотрите также, что, согласно приметам, означает падение ножа. Также мы писали, что значит, если упал комнатный цветок, а что значит падение иконы.
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