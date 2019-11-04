31 октября президент Владимир Зеленский во время совместного брифинга бесстыдно солгал генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу, заявив: "...Украина выполняет все рекомендации Венецианской комиссии относительно Закона Украины "Об образовании". Более того, 6 из 7 рекомендаций уже выполнены украинской стороной".

Для взаимоотношений Украины и Североатлантического альянса этот вопрос - ключевой и крайне важный. Венгрия, являющаяся членом альянса, блокировала работу комиссии Украина - НАТО, поскольку была возмущена тем, что запрет обучаться на родном языке ущемляет права украинских граждан венгерской национальности.

Несмотря на наличие монобольшинства в парламенте, президент Зеленский не проявляет политической воли, чтобы выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно Закона Украины "Об образовании".

Поэтому вместо реального решения вопроса Зеленский идет на прямую ложь, видимо рассчитывая на то, что руководство НАТО, основываясь на этой неправдивой информации, займет необоснованную и более жесткую позицию по отношению к Венгрии.

Важность данного вопроса подтверждается и тем, что Столтенберг во время совместного брифинга уделил теме реализации рекомендаций Венецианской комиссии даже больше времени, чем Зеленский, и при этом тоже повторил неправдивый тезис о выполнении "6 из 7 рекомендаций". Таким образом, слова Зеленского стали причиной того, что эта ложь прозвучала уже и из уст генерального секретаря Североатлантического альянса.

"Партнера" НАТО не смущает тот факт, что своей ложью, ради достижения собственных призрачных политических целей, он провоцирует конфликты внутри альянса. Очевидно, что теперь Венгрия имеет полное право проявлять недовольство как в отношении президента Украины, так и по поводу прозвучавших заявлений руководства НАТО.

Слова Зеленского о выполнении "6 из 7 рекомендаций" - откровенная и циничная ложь.

Упомянутые 7 рекомендаций, приведенных в пункте 126 заключения Венецианской комиссии от 8 декабря 2017 года, можно разделить на две группы: те, которые требуют изменений в законодательстве, и те, выполнение которых возможно без подобных изменений. К первой группе относятся 4 требования, однако в законах, касающихся этих пунктов, ничего, по сути, не изменилось. Речь идет о том, чтобы:

1. Продолжать обеспечивать достаточную долю образования на языках меньшинств в начальной и средней школе, в дополнение к изучению государственного языка . Речь идет о преподавании значительного числа предметов на языках меньшинств независимо от того, являются ли они официальными языками ЕС. Закон же касается отнюдь не всех языков и прежде всего не касается русского.

2. Освободить частные школы от новых языковых требований в соответствии со статьей 13 Рамочной конвенции. Действующее законодательство не предполагает исключений для частных школ.

3. Обеспечить, чтобы выполнение Закона не угрожало сохранению культурного наследия меньшинств и непрерывности изучения языков меньшинств в традиционных школах . Действующее законодательство предполагает существование на языках меньшинств лишь дошкольного и начального образования, а не непрерывного, как рекомендует Венецианская комиссия.

4. Внести изменения в переходные положения закона "Об образовании", обеспечив более долгий переходный период для постепенной реализации реформы . Этот пункт выполнен частично. Верховная Рада внесла поправки в эти нормы, отложив до 2023 года полный переход на украинский язык школ с преподаванием на языках ЕС. Но русские школы должны исчезнуть уже в будущем году, как и предполагалось с принятием закона, что противоречит рекомендациям Венецианской комиссии (см. пункт 1).

Что касается остальных пунктов, то нельзя сказать, что Украина выполнила следующее требование: в полной мере использовать гибкость, предусмотренную пунктом 4 статьи 7, при принятии имплементационного законодательства для обеспечения значительного уровня преподавания на официальных языках ЕС для соответствующих меньшинств . С невыполнением этого пункта как раз и связано недовольство Венгрии и других стран - членов ЕС.

Что касается требования улучшить качество преподавания государственного языка , то его невозможно выполнить, систематически снижая социальные стандарты для учителей. И "Оппозиционная платформа - За жизнь", являющаяяся самой крупной оппозиционной фракцией в парламенте и защищающая интересы русскоязычных граждан и жителей Юго-Востока Украины, заявляет: рекомендация начать в рамках выполнения нового закона "Об образовании" новый диалог с представителями национальных меньшинств и всех заинтересованных сторон по языковому вопросу в образовании властью не только не выполняется, но и прямо и осознанно игнорируется.

Поэтому слова Зеленского о том, что "Украина выполняет все рекомендации Венецианской комиссии относительно Закона Украины "Об образовании"", являются ложью. Как и его заявления о том, что "6 из 7 рекомендаций уже выполнены украинской стороной".