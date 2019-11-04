Борьба с коррупцией, децентрализация и инвестиции: представлен новый глава Черкасской ОГА [ Редактировать ]
В Черкасской области был представлен новый глава областной государственной администрации Роман Бондар. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Представил нового главу ОГА первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов вручил Роману Боднарю служебное удостоверение.
"Ключевые задачи, которые президент ставит перед главой ОГА, заключаются в преодолении коррупции, окончании реформы децентрализации, привлечении инвестиций в регион. Это те вопросы, которыми измеряется эффективность. Новые вызовы требуют от нас слаженной работы в сжатые сроки", - сказал Трофимов.
Среди основных направлений работы новоназначенного главы облгосадминистрации первый заместитель руководителя Офиса Президента назвал, в частности, вопросы проведения отопительного сезона в городе Смела. В приоритете также должно быть развитие транспортной инфраструктуры, ведь в Черкасской области пересекаются две международные трассы, поэтому она имеет мощный транспортный потенциал.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский назначил нового главу Черкасской ОГА. А также Зеленский представил губернатора Тернопольской области.
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