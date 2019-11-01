Президент Украины Владимир Зеленский принял важное решение. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Глава государства назначил председателем Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля.

"Во время рабочей поездки в Тернопольскую область Глава государства представил нового главы ОГА коллектива и вручил ему служебное удостоверение", говорится в сообщении.

Кто такой Игорь Сопель?

Игорь Сопель родился в 1974 году в г.. Хоросткове Гусятинского района Тернопольской области. Окончил Тернопольский государственный технический университет имени Ивана Пулюя, инженер-механик. Занимался предпринимательской деятельностью.

Отметим, Сопель баллотировался на 166-м округе на внеочередных выборах в Верховную Раду 2019 от партии Слуга народа, но проиграл. Он также занимался предпринимательской деятельностью.



С 2010 года руководитель Хоростковского регионального структурного подразделения ООО Агробизнес.

С 2010 по 2015 года был депутатом Хоростковского городского совета.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский рассказал о встрече с генсеком НАТО. А также Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском.