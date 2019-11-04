Зеленский назначил нового главу Черкасской ОГА [ Редактировать ]
В понедельник, 4 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым назначил Романа Боднара главой Черкасской областной государственной администрации, сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Назначить Боднар Романа Николаевича главой Черкасской областной государственной администрации", - говорится в указе №798/2019.
В тоже время президент уволил с должности главы Черкасской ОГА Игоря Шевченка.
"Уволить Шевченко Игоря Юрьевича от должности главы Черкасской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению", - говорится в указе №797/2019.
Ранее сообщалось, что Зеленский представил губернатора Тернопольской области.
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