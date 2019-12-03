В земельном вопросе власть пытается сломать страну через колено. Об этом Сопредседатель фракции "Опозиционной платформы -За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник, 3 декабря.

Юрий Бойко отметил, что ситуация с законопроектом об открытии рынка земли является чрезвычайно напряженной, и люди уже поняли, что он является очень большой угрозой.

"Это будет колоссальная политическая и социальная провокация, потому что большинство людей категорически против этого закона. Чем больше представители лоббистских структур, которые стоят за властью, пытаются убедить, что это хорошо, тем больше люди понимают, что их собираются обмануть", – сказал оппозиционный политик.

Сопредседатель фракции оппозиционеров подчеркнул, что сейчас в земельном вопросе есть много нюансов. "Есть нераспаеванная земля, не все ее получили, есть задержки с распаеванием в областях. К тому же украинские фермеры не могут конкурировать с крупными агрохолдингами. Все это создало условия для социальных протестов. И это будет колоссальной ошибкой власти, если она попытается каким-то образом протянуть данный закон. Это как сломать страну через колено", - отметил Юрий Бойко.

Напомним, "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступает категорически против открытия рынка земли до проведения всеукраинского референдума.