Британці повернули поляками сто тонн золота [ Редактировать ]
Вісім тисяч золотих зливків таємно повернули з Британії до Польщі. Це понад 100 тонн шляхетного металу вартістю більш як 4 мільярди євро. Спецоперація тривала кілька місяців.
Зливки вивезли до Лондона перед початком Другої світової - незадовго до нападу Німеччини. Нині їх зберігатимуть у кількох сховищах у різних містах Польщі.
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