Приметы на 16 декабря [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
16 декабря - день преподобного Ивана Молчальника, еще называют этот день днем мировой немоты и тишины.
По старинным обычаям, в этот день нужно постараться как можно меньше говорить.
Приметы на 16 декабря:
- Если кошка на печи сидит - быть стуже. Если клубком свернется - быть морозам. Особенно сильного мороза стоит ждать, если кошка, когда спит, закрывает лапкой мордочку.
- Если же кошка устраивается спать на полу, лежит посреди комнаты, в сторону отбросив хвост или и вовсе животом кверху, если сидит на подоконник и поглядывает вдаль - значит, скоро будет потепление.
- А если кошка когтями скребет пол - скоро заметет снегом, будет метель.
- Также верили, если в середине декабря много снега - быть хорошему урожаю сена трав летом.
- В народе говорят: если снег ложится на талую землю - людям тяжело жить будет, если на мерзлую - легче.
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