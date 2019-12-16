Власть обещала конец эпохи бедности, а устраивает распродажу госпредприятий и земли. Об этом 16 декабря на Согласительном совете заявил Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

Оппозиционный политик оценивает результаты деятельности правительства как неудовлетворительные.

"В своей работе правительство перепутало приоритеты - вместо поддержки реального сектора экономики, оно сосредоточилось на двух вещах: получении кредита МВФ и продаже последних стратегических активов - земли и ключевых предприятий", - подчеркнул Юрий Бойко.

"Оппозициаонная платформа - За жизнь" категорически против такого подхода, подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

"Понятно, что кредит от МВФ - это не деньги на развитие, а средства на возвращение долгов. В то же время государство берет на себя "драконовские" обязательства, в частности о продаже земли, повышении тарифов, большой приватизации, пересмотре трудового законодательства и т.д.", - подчеркнул он.

Юрий Бойко уточнил, что анонсированный транш МВФ в размере 5,5 млрд долл. - это как раз та сумма, которую правительство должно отдать за предыдущий кредит. Это долгосрочная финансовая кабала для украинских граждан, считает политик.

Оппозиционер указал, что в условиях экономического кризиса правительство должно действовать наоборот - поддерживать реальный сектор экономики вместо его распродажи.

"Таким образом, правительство отработало первые 100 дней неудовлетворительно", - подытожил Юрий Бойко.