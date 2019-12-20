Настя Каменских "засветила" глубокое декольте [ Редактировать ]
Настя Каменских / Фото: instagram
Известная украинская певица Настя Каменских удивила поклонников новым фото. Соответствующую публикацию знаменитость разместила в популярной социальной сети.
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"Я невероятно счастлива, что вам нравится моя песня Elefante. Спасибо каналу "Украина" за награду "Лучшая песня года 2019". Поздравляю всех с наступающими новогодними праздниками и желаю, чтобы все ваши мечты gigante осуществились!", - написала Каменских.
Раньше сообщалось о том, что обнаженная Каменских шокировала поклонников.
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