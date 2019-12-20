Известная украинская певица Настя Каменских удивила поклонников новым фото. Соответствующую публикацию знаменитость разместила в популярной социальной сети.

"Я невероятно счастлива, что вам нравится моя песня Elefante. Спасибо каналу "Украина" за награду "Лучшая песня года 2019". Поздравляю всех с наступающими новогодними праздниками и желаю, чтобы все ваши мечты gigante осуществились!", - написала Каменских.

Раньше сообщалось о том, что обнаженная Каменских шокировала поклонников.