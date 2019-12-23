Завтрак - самый важный прием пищи, который влияет на здоровье нашего организма. Однако, далеко не все продукты можно есть на голодный желудок. Кроме этого, существует много вещей, которые нельзя делать натощак. Медики рассказали о них.

Пить кофе

Кофе стимулирует выработку кислоты в желудке, которая может быть причиной изжоги, неприятных ощущений и даже спазмов. Более того, кофе на пустой желудок может вызвать дефицит серотонина - гормона, который отвечает за чувство счастья и хорошее настроение.

Если ты еще не завтракала, но очень хочешь кофе - добавь в него сливки или молоко, чтобы убрать негативное влияние.

Спать

Врачи уверены, что ложиться спать на пустой желудок - вредно. Чувство голода мешает уснуть, а также будет способствовать поверхностному сну, что очень плохо для организма.

Поэтому старайся ужинать за 2 часа до сна. Если не получилось, перед сном выпей кефир с печеньем.

Пить соки

В любом соке (особенно свежевыжатом) есть кислоты, которые совсем неполезны для желудка, если его пить натощак. Особенно опасным это может быть, если у тебя гастрит или язва желудка.

Чтобы уменьшить вред, разбавляй сок с водой в пропорции 1:1 или пей его после завтрака.

Жевать жвачку

Если часто жевать жвачку, когда ты ощущаешь голод, можно запросто заработать гастрит. Все дело в том, что вырабатывающаяся соляная кислота во время жевания разрушает слизистую желудка (если он пустой, конечно).

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