Какие овощи нельзя есть при похудении [ Редактировать ]
При похудении не все продукты можно есть, даже если это касается овощей. Так, ученые провели исследования и выяснили, какие овощи могут навредить фигуре. Анализ показал: растительные продукты с высоким содержанием крахмала мешают худеть, а иногда и вовсе помогают набрать вес.
Самыми популярными крахмалистыми овощами являются кукуруза, горох и картофель. Ученые советуют контролировать их употребление. Такие овощи, по их словам, являются отличным дополнением к рациону, - но строго при условии, что не используются как ингредиенты в жареных, жирных и калорийных блюдах.
Наилучшими продуктами, помогающими иметь стройную фигуру, как выяснилось во время исследования, являются те, что содержат в себе много пищевых волокон.
Ранее сообщалось, почему опасно есть сырое мясо, а также какие крупы самые бесполезные.
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