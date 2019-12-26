До Нового года осталось совсем немного времени. Пора подумать о том, что будет на вашем праздничном столе, составить список блюд и закупить основные продукты, ведь сейчас самый разгар скидок и выгодных предложений. А вы уже знаете, во сколько вам обойдется праздничный стол? В сравнении с предыдущим годом, средняя стоимость блюд к празднику выросла на 5,6%.

Согласно данным научного центра "Институт аграрной экономики", в конце 2019 года праздничный стол для семьи из четырех человек обойдется в среднем в 1620,70 грн. Однако учтите, что если вы хотите добавить к основным блюдам красную рыбу и икру, стоимость увеличится до 2294 грн.

В 2019 году три килограмма традиционного салата "Оливье" обойдется в 140 грн (на 8% меньше, чем в предыдущем)

Полтора килограмма "Селедки под шубой" будут стоить вам в среднем 120,22 грн (на 1,6% больше, чем в прошлом году)

Нарезка колбасы обойдется минимум в 80 гривен. А стоимость мясных продуктов - в 362 гривны

Также стоимость на некоторые продукты составляет:

Сельдь - 100 грн

Твердый сыр - 60 грн

Сливочное масло - 34 грн

Овощи - 181,71 грн

Фрукты - 140 грн

Хлеб - 23 грн

Конфеты - 170 грн

Шампанское от 100 грн за бутылку

Безалкогольные напитки - 77 грн

Красная рыба и икра - 470 грн

А о подарках вы уже подумали? Обратите внимание, что есть ряд вещей, которые в 2020 году дарить запрещено. Будьте внимательны и дарите те подарки, которые принесут радость и удачу вашим близким людям. А также читайте о том, что нужно есть в Новый год для привлечения удачи.