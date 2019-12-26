Новый год-2020: во сколько обойдется скромный праздничный стол (инфографика) [ Редактировать ]
До Нового года осталось совсем немного времени. Пора подумать о том, что будет на вашем праздничном столе, составить список блюд и закупить основные продукты, ведь сейчас самый разгар скидок и выгодных предложений. А вы уже знаете, во сколько вам обойдется праздничный стол? В сравнении с предыдущим годом, средняя стоимость блюд к празднику выросла на 5,6%.
Согласно данным научного центра "Институт аграрной экономики", в конце 2019 года праздничный стол для семьи из четырех человек обойдется в среднем в 1620,70 грн. Однако учтите, что если вы хотите добавить к основным блюдам красную рыбу и икру, стоимость увеличится до 2294 грн.
В 2019 году три килограмма традиционного салата "Оливье" обойдется в 140 грн (на 8% меньше, чем в предыдущем)
Полтора килограмма "Селедки под шубой" будут стоить вам в среднем 120,22 грн (на 1,6% больше, чем в прошлом году)
Нарезка колбасы обойдется минимум в 80 гривен. А стоимость мясных продуктов - в 362 гривны
Также стоимость на некоторые продукты составляет:
- Сельдь - 100 грн
- Твердый сыр - 60 грн
- Сливочное масло - 34 грн
- Овощи - 181,71 грн
- Фрукты - 140 грн
- Хлеб - 23 грн
- Конфеты - 170 грн
- Шампанское от 100 грн за бутылку
- Безалкогольные напитки - 77 грн
- Красная рыба и икра - 470 грн
А о подарках вы уже подумали? Обратите внимание, что есть ряд вещей, которые в 2020 году дарить запрещено. Будьте внимательны и дарите те подарки, которые принесут радость и удачу вашим близким людям. А также читайте о том, что нужно есть в Новый год для привлечения удачи.
по теме
Зігріти дитячі серця: українські політики та зірки шоу-бізнесу влаштували благодійний аукціон для підтримки дитячих будинків
Серед українських політиків та зірок шоу-бізнесу розіграли цінні лоти - на виручені кошти придбають теплі речі для вихованців дитячих будинків
Какой алкоголь и кому нужно пить в новогоднюю ночь
Новый год уже совсем близко. Какой алкоголь и для кого стоит выбрать
Выходные дни 2020: календарь праздников (инфографика)
В 2020 году в Украине официально утверждены 9 дней государственных праздников и 2 религиозных
Магазини і готелі Франції замість святкових прибутків рахують збитки
Через скасовані потяги тисячі французьких дітей з неповних сімей ризикували не побачити родичів на свята, проте, для них в останній момент влаштували диво - яке саме?
Як зустріти новорічні свята і не потрапити в халепу: поради спеціалістів
За статистикою, саме цей період року є найбільш травмо- та пожежонебезпечним - тож, яких елементарних правил слід дотримуватися?