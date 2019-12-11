Новый год уже близко. А как же не порадовать родных и близких в этот праздник подарками? Самое время приступать к их выбору, лучше сделать это заранее, чтобы вдоволь насладиться последними днями этого года, а не провести их в предпраздничной суматохе. Однако помните, что в год белой металлической крысы нельзя дарить ряд вещей, ведь вы можете навлечь на себя и на получателя подарка беду. О том, что запрещено дарить в 2020 году пишет noviugod.ru.

От каких подарков стоит воздержаться в 2020 году:

Жидкости и все, что с ними связано. Сюда входят шампуни, гели для душа, духи или алкоголь. Это уместно лишь в том случае, если вы точно знаете, что человеку такой подарок необходим.

Котики и змеи. В жизни эти животные - враги крыс, поэтому не стоит злить символ года подарками с изображением или в виде этих животных.

Живая крыса. Этот подарок, как говорят астрологи, может принести неудачи в новом году как тому, кто его подарил, так и тому, кто принял. Символ наступающего года не должен быть заперт в клетке.

Стекло. Сюда входят сервизы, вазы и другие подобные бьющиеся изделия, так как крыса боится опасных острых осколков.



Нельзя дарить живого котенка. Всем известно, что кошки охотятся на крыс, и соответственно символ года не будет рад, если в доме появится кошка, не важно, настоящая или игрушечная.

Поскольку крысы, как и другие грызуны, очень не любят сильных и резких запахов, не стоит дарить духи и какие-либо другие ароматические средства.

Безделушки, не несущие особой пользы человеку, (различные брелоки и декоративные предметы) не порадуют символ приходящего года. При выборе такого подарка у вас есть риск провести предстоящий год в постоянных мелких хлопотах.

Роскошные вещи (к примеру, дорогие изделия из меха и ювелирные украшения) крыса не одобрит в силу своей неприхотливости.

Символ предстоящего года имеет белый цвет, и в этом году должны доминировать светлые мысли. Соответственно, дарить что-либо связанное с грустными и мрачными мыслями - плохой вариант в 2020 году.

Предметы из стекла неприемлемы в качестве подарка в связи с тем, что крыс часто отпугивают битым стеклом.

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