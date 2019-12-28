28 декабря: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
Фото: зима / pixabay.com
28 декабря - 362-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 3 дня.
В православной церкви 28 декабря почитается память святого Трифона Печенгского, который жил в XVI веке на территории Кольского полуострова.
Главные приметы:
- Каким будет день Трифона, таким будет и весь март месяц.
- Если утром стоит мороз, а к вечеру наблюдается резкое потепление - главные холода еще впереди.
- Заря сопровождается красной радугой в небе - будут морозы.
- Синицы утром громко чирикают - совсем скоро наступят морозные дни.
Именинники: Павел, Александр, Василий, Илларион, Степан, Сусанна, Трифон.
Смотрите также календарь праздников на 2020 год.
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