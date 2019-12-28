28 декабря - 362-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 3 дня.

В православной церкви 28 декабря почитается память святого Трифона Печенгского, который жил в XVI веке на территории Кольского полуострова.

Главные приметы:

Каким будет день Трифона, таким будет и весь март месяц.

Если утром стоит мороз, а к вечеру наблюдается резкое потепление - главные холода еще впереди.

Заря сопровождается красной радугой в небе - будут морозы.

Синицы утром громко чирикают - совсем скоро наступят морозные дни.

Именинники: Павел, Александр, Василий, Илларион, Степан, Сусанна, Трифон.

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