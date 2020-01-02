С 2020 года Нидерланды официально отказались от употребления слова "Голландия". Об этом сообщает радиостанция NOS.

Как отмечается, компании, власти, вузы и печатные издания начнут использовать только название "Нидерланды". Это сделали для формирования унифицированного национального бренда, отметил в Министерстве иностранных дел Нидерландов.

"Мы хотим представить Нидерланды как открытую, изобретательную и инклюзивную страну", - отметили в МИД Нидерландов.

Ранее сообщалось, что президент Украины встретился с главой МИД Нидерландов.