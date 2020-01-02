Голландии больше нет: в МИД сделали заявление [ Редактировать ]
С 2020 года Нидерланды официально отказались от употребления слова "Голландия". Об этом сообщает радиостанция NOS.
Как отмечается, компании, власти, вузы и печатные издания начнут использовать только название "Нидерланды". Это сделали для формирования унифицированного национального бренда, отметил в Министерстве иностранных дел Нидерландов.
"Мы хотим представить Нидерланды как открытую, изобретательную и инклюзивную страну", - отметили в МИД Нидерландов.
Ранее сообщалось, что президент Украины встретился с главой МИД Нидерландов.
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