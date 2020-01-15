Кабинет министров Украины утвердил дорожную стратегию на 2020 год. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Утвердили Дорожную стратегию на 2020-й год. Ласкутные ремонты должны отойти в прошлое. Зато будет комплексное качественное дорожное строительство. На 2020-й год в Дорожном фонде заложено более 66 млрд грн", - говорится в сообщении.

Премьер-министр отметил, что правительство планирует за год построить и отремонтировать не менее 4 тысяч километров дорог.

Мы ставим амбициозную цель - за год построить и отремонтировать не менее 4 тысяч километров дорог. Как мы и обещали, в 2020 станет Годом Эффективности. Дороги - часть большой инфраструктурной модернизации Украины.

Раньше сообщалось о том, что Кабмин усиливает безопасность пассажирских перевозок.