Дорожная стратегия на 2020 год утверждена - Гончарук [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины утвердил дорожную стратегию на 2020 год. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"Утвердили Дорожную стратегию на 2020-й год. Ласкутные ремонты должны отойти в прошлое. Зато будет комплексное качественное дорожное строительство. На 2020-й год в Дорожном фонде заложено более 66 млрд грн", - говорится в сообщении.
Премьер-министр отметил, что правительство планирует за год построить и отремонтировать не менее 4 тысяч километров дорог.
Мы ставим амбициозную цель - за год построить и отремонтировать не менее 4 тысяч километров дорог. Как мы и обещали, в 2020 станет Годом Эффективности. Дороги - часть большой инфраструктурной модернизации Украины.
Раньше сообщалось о том, что Кабмин усиливает безопасность пассажирских перевозок.
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