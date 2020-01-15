Кабинет министров Украины на заседании принял решение усилить безопасность пассажирских перевозок. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство ввело риск-ориентированный подход для проверок перевозчиков. Будут действовать единые критерии для оценки риска их деятельности. Это повлияет и на периодичность плановых проверок", - сообщил он.



Премьер отметил, что если раньше все пассажирские перевозчики автоматически попадали в лонг-лист проверок, то отныне сначала будут проверять тех, у кого высокие риски из-за переоборудованного транспорта, большого количества нарушений ПДД, а также нарушений режима труда и отдыха водителей.

Раньше сообщалось о том, что Кабмин назначил нового главу НАПК. А также Гончарук объяснил, для чего нужна земельная реформа.