Художниця Zinaїda, науковці Державного наукового центру захисту культурної спадщини від техногенних катастроф та волонтери защедрували у Зоні відчуження.

"Під впливом сучасного світу традиція змінюється. Звісно, міська культура, частиною якої є ми з вами, в рамках теперішнього життя і зумовлює ці трансформації. Проте існують люди, для яких збереження традицій є дещо більше, ніж просто існування в загальноприйнятому середовищі..



Тому я вирішила, що ті звичаї, до яких ми ставимося як до буденності, мають існувати в іншій формі і в іншому просторі. І під час однієї з моїх експедицій до Чорнобильської зони відчуження я зрозуміла, що саме тут місцеві жителі - самосели - які не бачили щедрівників понад тридцять років, мають отримати своє. Так і відбулося створення і становлення нової культурної події: творчі люди, однодумці та просто друзі, яких кожного разу приєднується все більше, з однією спільною ідеєю прямують до режимної території на різдвяні свята, аби завдяки звукам пісні і тиші серця передати селянам радість і тепло", - розповіла художниця (Zinaїda*).



Цього року до Zinaїdи приєдналися науковці історико-етнографічної експедиції під керівництвом Ростислава Омеляшка, професійні виконавиці автентичного співу Анастасія Полетнєва, Ірина Данилейко, Марія та Олександра Марченко й інші, аби защедрувати тим, хто лишився жити у рідних місцях серед відселеної пустки. У зоні вже давно панує дика природа, а поодинокі мешканці є лише уселах Куповате (15 чоловік), Опачичі (1), Теремці (5), Паришів (1). Це старші люди, які ще пам’ятають живі поліські святкові звичаї. На "щедруху" ("щедру" чи "багату" кутю) вони досі печуть млинці-подарунки ("ладки"). Кожного року. Дарма що більш як тридцять років тут не було сільських щедрівників.

Насправді Поліська земля – це унікальна культурно-історична територія, яка була колись колискою слов’ян і зберегла до наших днів дівані культурні традиції, які мають виняткове значення для відтворення етнічної історії українського та інших слов’янських народів. На території тепер "Чорнобильської зони" жили люди, які на тлі казкової природи, подарували світові унікальні зразки народного мистецтва, корисних винаходів, звичаїв та обрядів.

Після трагедії на ЧАЕС небайдужі українські науковці, об’єднані "Центр захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій" МНС України**, зробили все, щоб зібрати і зберегти зникаючу народну культуру постраждалого Полісся. А сьогодні волонтери з Києва їдуть шляхами легендарної експедиції відтворити традицію новорічних полазників і принести свято в оселі останніх жителів відселених сіл. Їдуть з гостинцями та щедрівками.



*ZINAЇDA (1975 р., Київ, Україна) – українська художниця, орієнтована на образи та міфи, які побутують навколо жіночих питань, та жіночої ідентичності як в українській, так і в світовій культурі. Вона входить до арт-спільноти ConArtistCollective, Нью-Йорк, США, та FoodofWar, міжнародного арт-колективу незалежних митців. Зінаїда приймала участь як фасилітатор у MarinaAbramovic: InResidence(KaldorPublicArtProject, Австралія). Вона є засновником і директором ArtRehub, волонтерської ініціативи, яка надає психологічну арт-реабілітацію для тих, хто одержав глибоку психологічну травму, насамперед під час війни, яка досі триває в Україні. Зінаїда закінчила Національну академію образотворчого мистецтва й архітектури (бакалавр історії мистецтв). Є членом Національної Спілки художників України.



**Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф

1991 створено історико-культурологічну експедицію Мінчорнобиля України (з 1996 – МНС України)

2001 Державне науково-виробниче підприємство "Центр захисту культурної спадщини від надзвичайних ситуацій" МНС України

2007 Державний науковий центр захисту культурної спадщини від техногенних катастроф (ДНЦЗКСТК) МНС України (з 2014 при Державному агентстві України з управління зоною відчуження).

У цілому за час роботи у зоні катастрофи комплексним історико-етнографічним дослідженням під керівництвом Ростислава Омеляшка було охоплено 600 автентичних поліських сіл (у т. ч. 159 – у зонах відселення), а також 97 поселень переселенців. За програмою інвентаризації нерухомих пам’яток історії та культури обстежено близько 500 населених пунктів, де проінвентаризовано понад 1000 історико-культурних об’єктів. У результаті польових розвідок відкрито 50 нових археологічних пам’яток, зокрема відкрито городище літописного міста Чорнобиль Х-ХІІІ ст.