В пятницу, 24 января, бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.

Отметим, в данный момент у здания Государственного бюро расследований проходят митинги сторонников и противников экс-президента. Охрана здания усилена.

В Госбюро отметили: готовят материалы для принудительного приведения политика на допрос. По словам следователя Олега Корецкого, все повестки в рамках уголовных производств, рассматривает ГБР, Порошенко вручили.

"Порошенко Петр Алексеевич был действительно вызван сегодня на 10.30 для допроса в качестве свидетеля в производстве, которое касается законности его действий при назначении на должность первого заместителя руководителя внутренней разведки. Он был надлежащим образом. Кроме того, когда он вчера появился без предупреждения и без вызова в ГБР ему так же было отмечено о необходимости явки сегодня. Однако он без каких-либо причин не сообщая о любых причине не явился сегодня на допрос. Следователи в настоящее время готовятся материалы для принуждения ного поводу Порошенко ", - говорит Олег Корецкий, следователь Государственного бюро расследований.

Раньше сообщалось о том, что пятый президент Украины снова не явился на допрос в ГБР.