Петро Порошенко вкотре не з'явився на допит без пояснення причин [ Редактировать ]
А про що говоритиме п'ятий президент України вже сьогодні сподівалися почути у ДБР. Утім, у правоохоронному органі зазначили: Петро Порошенко вкотре не з'явився і причини неявки не пояснив.
У Держбюро наголосили: готують матеріали для примусового приведення політика на допит. За словами слідчого Олега Корецького, всі повістки у рамках кримінальних проваджень, які розглядає ДБР, Порошенку вручили. Нагадаю, п'ятий президент фігурує у тринадцяти справах. Більше як 20 разів він не з'явився на допити.
"Порошенко Петро Олексійович був дійсно викликаний сьогодні на 10.30 для допиту у якості свідка у провадженні, яке стосується законності його дій при призначенні на посаду першого заступника керівника внутрішньої розвідки. Він був належним чином повідомлений. Крім того, коли він вчора з'явився без попередження і без виклику у ДБР йому так само було наголошено про необхідність явки сьогодні. Однак він без будь яких причин, не повідомляючи про будь які причини не з'явився сьогодні на допит. Слідчими на данний час готуються матеріали для примусового приводу Порошенко", - говорить Олег Корецький, слідчий Державного бюро розслідувань.
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