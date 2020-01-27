Если экономическая политика власти не изменится, то уже очень скоро можно будет смело говорить о промышленной катастрофе в Украине. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформе - За жизнь" Юрий Бойко заявил в Харькове, где в понедельник, 27 января, политик находился с рабочей поездкой. Так, согласно данным Госстата, спад промпроизводства на Харьковщине составил 15% (декабрь 2019 г. к декабрю 2018 г.).

По словам оппозиционного политика, состояние промышленности в регионе - катастрофическое. "Серьезные опасения вызывает сворачивание промышленности в тех регионах, которые раньше считались "индустриальным сердцем" Украины. Это такие области как Запорожская, Луганская, Харьковская. 15% промышленного производства потеряла за год Харьковщина. Это провал и свидетельство отсутствия экономической политики - и государства, и губернатора области. Так терять рабочие места в промышленно развитом регионе - это безобразие!" - подчеркнул Юрий Бойко.

Восстановление промышленности Украины, развитие реального сектора экономики, защита человека труда - является приоритетом для "Оппозиционной платформе - За жизнь". Депутаты-оппозиционеры зарегистрировали в Верховной Раде более 180 необходимых для решения этих проблем законопроектов, среди которых проект Трудового кодекса, пакет мирных инициатив, восстановление прав граждан и выполнение решений Конституционного Суда Украины, недопущение повышения цен и тарифов на природный газ и другие.