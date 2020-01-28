На Сході України бойовики минулої доби дев'ять разів порушили режим тиші. Окупанти атакували позиції українських армійців із заборонених Мінськом великокаліберних мінометів, гранатометів та іншої стрілецької зброї. Під ворожий вогонь потрапили оборонці Пісків, Новотроїцького, Лебединського. Неспокійно було й поблизу Майорського та Новотошківського. Втрат серед військових немає. Руслан Смєщук побував на опорних пунктах бійців біля Авдіївки.

Це передові позиції під Авдіївкою. Частина так званої "промки". Стріляють тут постійно.

"По это тропинке я шел и, получается, с этого фронта было три выстрела. Возле меня, получается".

Навкруги лабіринти з побитих хат, окопів та укріплень. Але з кожним новим днем оборони будівель тут дедалі менше.

"Берут угол стенки, прочное здание и постоянно стреляют туда - нарушая конструктив. Причем слабое место это будет вся стена, можно выстрелить из РПГ - и она упадет", - говорить "Воїн", військовослужбовець Збройних сил України.

Удень на цих позиціях порівняно тихо. Небезпечніше стає вночі.

"Є рух, фонариками начинают світить, як провоцирують чи шо. Посвєтили, открили вогонь - і оні сразу. Тєм болєє снайпера під пулємьотом роблять", - говорить "Кузнєц", військовослужбовець Збройних сил України.

"В ночное время начинают делать прострелку с ППСА. Потихоньку разбирая здания. Как бы режим тишины, тихо, а они стреляют. Плюс у них оптика есть - мы в камеры наблюдали, засветы лазерные. А потом в дневное время они поднимают беспилотники высоко, смотрят", - говорить "Воїн" військовослужбовець Збройних сил України.

Тут точиться класична позиційна війна. Ніхто не йде в наступ: користуючись нагодою, ворог зміцнює свою оборону.

"Построили новые две позиции под мостом и начинаю носить дрова - у нас тут сейчас все видно, зеленка упала. И начинают работать по нам. Автомат, пулемет. А ночью ВОГи летают, РПГ и что-то потяжелее. А там вообще арта работала - километрах в трех. Ну ночью ощутимо", - говорить Стрілець", військовослужбовець Збройних сил України.

"В целом обстановка контролируемая. В основном у них все усилия идут на вторую линию. Вблизи населенных пунктов - Каштановая, Ясиноватая они вторую линию укрепляют", - говорить "Могутній", військовослужбовець Збройних сил України.

З боку ворога армійці фіксують гуркіт важкої бронетехніки.