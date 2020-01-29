Сергей Левочкин: Задолженность по зарплатам приблизилась к историческому максимуму с 2001 года [ Редактировать ]
На 1 января 2020 года задолженность по зарплатам перед украинцами превысила 3 млрд гривен. По словам народного депутата от"Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергея Левочкина, основная причина резкого роста долгов перед работающими гражданами - в просчетах власти (в частности, приведших к кризису в промышленности и невыполнению бюджета), а худшие показатели приходятся на сферу образования.
"В том, что за один год долги по зарплате выросли почти на 15%, виноваты оба правительства - и то, которое ушло, и то, которое пришло ему на смену. Первое заложило тенденцию роста задолженности, второе ее усугубило. Причем худшей отраслью, где долги выросли сразу в 2,5 раза, стало образование - а это уже непосредственная ответственность Кабинета министров. То же касается сферы научной, профессиональной и технической деятельности, где задолженность выросла в полтора раза", - сообщил Сергей Левочкин.
По словам политика, в экспортоориентированных отраслях тоже существенно выросла задолженность по зарплате: в добывающей промышленности на 53,1%, в металлургии - 47,9%, в сельском хозяйстве на 42,1%. Это произошло на фоне падения их доходов в условиях укрепления гривны.
"Критической также является ситуация с задолженностью шахтерам. То, что она, несмотря на все прибавки в бюджете, - и то только после массовых акций протеста и давления со стороны"Оппозиционной платформы - За жизнь", - выросла за год на 53%, в том числе по экономически активным предприятиям в 2,6 раза, - это приговор неэффективной политике власти в этой отрасли", - добавил он.
"Несбалансированное, непрофессиональное управление экономикой приводит к тому, что люди не могут получить то, что заработали. Речь идет преимущественно об экономически активных предприятиях, темпы роста зарплатной задолженности на которых почти в два раза выше, чем в целом по экономике. И это уже не говоря о сохраняющейся высокой безработице. 3 млрд гривен долгов на фоне высоких доходов чиновников, выплачиваемых вовремя, - это констатация неспособности правительства решать социально-экономические проблемы комплексно. Поэтому вопрос об усилении руководства экономикой профессионалами должен быть поставлен уже в ближайшее время", - резюмировал народный депутат.
по теме
Китайский самолет экстренно изменил маршрут из-за коронавируса
Самолет китайской авиакомпании Juneyao Airlines изменил маршрут из-за вспышки коронавируса в городе
Свитолина и Ястремская выступят на турнире Индиан-Уэллс
Элина Свитолина и Даяна Ястремская заявились на турнир WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе
Wizz Air ввел функцию автоматической регистрации на рейс
После активации этой услуги система авиакомпании сама зарегистрирует вас на рейс
В Китае за два дня достроили больницу для инфицированных
В Китае завершили строительство второй больницы для инфицированных короновирусом
Оля Полякова в купальнике "взорвала" сеть откровенным фото
Популярная украинская певица Оля Полякова снялась в откровенном образе