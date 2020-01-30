Позиції біля Пісків та Мар'їнки накривали вогнем гранатометів [ Редактировать ]
Дев'ять обстрілів з боку російських найманців зафіксували українські військові минулої доби на Донбасі.
Неподалік Оріхового та поряд з Новотошківським бойовики атакували із заборонених Мінськом важких мінометів.
А по захисниках Пісків та Мар'їнки били з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Втрат серед армійців - немає.
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