38 людей загинуло у турецькій провінції Ван в результаті сходження двох снігових лавин. Перша снігова хвиля напередодні накрила автівку та мікроавтобус на трасі Ван-Бахчисарай.

Тоді п'ятеро людей загинуло та двоє зникло. Щоб їх знайти, - відправили майже 300 працівників служби порятунку. Та під час пошуку сталося друге сходження, внаслідок чого загинуло ще 33 особи.

Скільки людей наразі залишається під снігом - не відомо. Рятувальні роботи сповільнюють туман та сильний вітер зі снігопадом.