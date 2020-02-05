Лавина у Туреччині забрала життя 38 людей [ Редактировать ]
38 людей загинуло у турецькій провінції Ван в результаті сходження двох снігових лавин. Перша снігова хвиля напередодні накрила автівку та мікроавтобус на трасі Ван-Бахчисарай.
Тоді п'ятеро людей загинуло та двоє зникло. Щоб їх знайти, - відправили майже 300 працівників служби порятунку. Та під час пошуку сталося друге сходження, внаслідок чого загинуло ще 33 особи.
Скільки людей наразі залишається під снігом - не відомо. Рятувальні роботи сповільнюють туман та сильний вітер зі снігопадом.
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