Известная артистка Ани Лорак покорила пользователей сети новым фото. Соответствующую публикацию она сделала в популярной социальной сети Instagram.

На фото певица запечатлена в женственном, нежном образе. На Лорак надет белый халат, однако в это же время артистка уже позирует с вечернем макияжем и укладкой.

Фото: instagram.com/anilorak

Фанатам понравился "свежий" снимок. Они "забросали" певицу восхищенными комментариями и комплиментами.

"Красавица", "Вы - дива", "Очень классная", "Глаза влюбленные", "Обе просто прелесть", "Красотка", "Ты супер", - написали поклонники.

Раньше сообщалось о том, что Ани Лорак возбудила поклонников "горячим" снимком. А также Лорак шокировала поклонников.