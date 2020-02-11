"Глаза влюбленные": Ани Лорак поразила фанатов [ Редактировать ]
Известная артистка Ани Лорак покорила пользователей сети новым фото. Соответствующую публикацию она сделала в популярной социальной сети Instagram.
На фото певица запечатлена в женственном, нежном образе. На Лорак надет белый халат, однако в это же время артистка уже позирует с вечернем макияжем и укладкой.
Фото: instagram.com/anilorak
Фанатам понравился "свежий" снимок. Они "забросали" певицу восхищенными комментариями и комплиментами.
"Красавица", "Вы - дива", "Очень классная", "Глаза влюбленные", "Обе просто прелесть", "Красотка", "Ты супер", - написали поклонники.
Раньше сообщалось о том, что Ани Лорак возбудила поклонников "горячим" снимком. А также Лорак шокировала поклонников.
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