Ани Лорак поразила фанатов внешним видом [ Редактировать ]
Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак поразила поклонников новым видео. Соответствующую публикацию она сделала на своей странице в Instagram.
Читайте также "Оливье от Леси": Никитюк удивила необычным рецептом
"Необычный номер на премии "Золотой Граммофон". Попурри из таких разных по настроению песен: "Сон" и "Сумасшедшая", - подписала видео звезда.
Раньше сообщалось о том, что Ани Лорак возбудила поклонников "горячим" снимком. А также Лорак шокировала поклонников.
по теме
Prev Next
10 декабря 2019 23:30
"Не естественно": Ани Лорак разозлила пользователей
Известная певица Ани Лорак удивила поклонников свежим фото
27 декабря 2019 20:48
Леся Никитюк случайно "засветила" грудь (фото)
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк удивила фанатов новым фото
27 декабря 2019 19:54
50-летняя Дженнифер Энистон удивила поклонников архивными фото
Популярная 50-летняя актриса Дженнифер Энистон показала фото с отцом
26 декабря 2019 15:28
"Еще долго ждать Новый год": Никитюк ошарашила поклонников
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк удивила фанатов новым фото
24 декабря 2019 14:26
"Одна нога в 2020 году": Никитюк шокировала поклонников
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала фанатов новым фото