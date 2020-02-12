Президентская гонка в США: двое демократов отказались от участия [ Редактировать ]
Сенатор от Колорадо Майкл Беннетт и предприниматель Эндрю Янг объявили, что не будут участвовать в предвыборной гонке за право баллотироваться в президенты США от Демократической партии. Об этом сообщает CNN.
Янг объяснил свое решение тем, что у него отсутствуют шансы на победу.
А Беннет во время своего выступления, которое транслировал телеканал ABC, заявил, что решение о прекращении кампании является целесообразным.
Таким образом, число претендентов в кандидаты на пост президента США со стороны демократов сократилось до девяти.
Раньше сообщалось о том, что в США официально стартовала президентская гонка. Добавим, что Конгресс США ограничил полномочия Трампа по Ирану. Нижняя палата американского парламента проголосовала за резолюцию, направленную на ограничение военных полномочий президента США Дональда Трампа.
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