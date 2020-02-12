Сенатор от Колорадо Майкл Беннетт и предприниматель Эндрю Янг объявили, что не будут участвовать в предвыборной гонке за право баллотироваться в президенты США от Демократической партии. Об этом сообщает CNN.

Янг объяснил свое решение тем, что у него отсутствуют шансы на победу.

А Беннет во время своего выступления, которое транслировал телеканал ABC, заявил, что решение о прекращении кампании является целесообразным.

Таким образом, число претендентов в кандидаты на пост президента США со стороны демократов сократилось до девяти.

Раньше сообщалось о том, что в США официально стартовала президентская гонка. Добавим, что Конгресс США ограничил полномочия Трампа по Ирану. Нижняя палата американского парламента проголосовала за резолюцию, направленную на ограничение военных полномочий президента США Дональда Трампа.