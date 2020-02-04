В Соединенных Штатах Америки официально стартовали президентские выборы. Об этом сообщает АВС.

Известно, что выборы в США начинаются задолго до дня голосования, в общем кампания продлится 9 месяцев. С 1972 года традиционно первые опросы избирателей проводят в штате Айова. Демократы сейчас определяются, кто сможет стать конкурентом Дональда Трампа.

В Айове начались внутрипартийные выборы демократов - так называемые кокусы. Именно благодаря им определится единый кандидат от партии, чтобы составить конкуренцию Дональду Трампу.

Раньше сообщалось о том, когда начнется процедура импичмента президента США Дональда Трампа, а также США ужесточили санкции против Ирана. По словам американского президента, санкции против Тегерана уже были введены. Трамп подчеркнул, что санкции были существенно ужесточены.