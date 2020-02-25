Чи є потерпілі - не повідомляється

Негода в Україні залишила без світла понад 500 міст та сіл, найбільше - на Миколаївщині. Одна людина загинула, четверо травмовані.

Через буревій на Одещині горить національний природний парк. Уночі приблизно на 48 кілометрі траси "Одеса-Рені" зайнявся сухостій, повідомили в ДСНС.

Сильний північний вітер роздмухує полум'я вздовж лиману, пишуть місцеві видання. Очевидці викладають у соцмережі відео. За даними журналістів "Думської", пожежу в дністровських плавнях спричинило необережне поводження з вогнем. Чи є потерпілі - не повідомляється.