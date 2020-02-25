На Одещині палає національний природний парк [ Редактировать ]
Негода в Україні залишила без світла понад 500 міст та сіл, найбільше - на Миколаївщині. Одна людина загинула, четверо травмовані.
Через буревій на Одещині горить національний природний парк. Уночі приблизно на 48 кілометрі траси "Одеса-Рені" зайнявся сухостій, повідомили в ДСНС.
Сильний північний вітер роздмухує полум'я вздовж лиману, пишуть місцеві видання. Очевидці викладають у соцмережі відео. За даними журналістів "Думської", пожежу в дністровських плавнях спричинило необережне поводження з вогнем. Чи є потерпілі - не повідомляється.
по теме
В Киеве в горящем коллекторе нашли тела троих мужчин
Личности погибших не установлены
Под Одессой вспыхнул национальный природный парк (фото)
Возгорание произошло в районе 48 км трассы Одесса-Рени
В регіонах України ліквідовують наслідки негоди
Рятувальники ліквідовують наслідки негоди, що вирувала майже у всіх регіонах України. Найбільше постраждали західні області - там досі знеструмлені десятки населених пунктів
Повалені дерева, зірвані дахи та потрощені автівки: Україна оговтується від атаки стихії
Рятувальники ліквідовують наслідки негоди, що пронеслася сьогодні зранку мало не всіма регіонами України. Найбільше постраждали західні області
Канарські острови перетворилися на Марс
Потужна піщана буря накрила Канари. Сильні вітри перенесли хмари піску із Сахари за 500 кілометрів через Атлантичний океан. Низька видимість позначилася на роботі аеропортів