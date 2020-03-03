Власть своими заявлениями о праздновании Дня Победы намеренно раскалывает общество.

Такое мнение высказал сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко в комментарии журналистам, отвечая на вопрос о высказывании министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Украина не будет праздновать 9 мая.

Оппозиционный политик подчеркнул, что такие заявления оскорбительны для украинского народа, и Вадим Пристайко должен быть отправлен в отставку.

"Пристайко должен быть уволен. Мы обязательно проголосуем за его отставку. Высказывания министра по поводу святого для нас праздника Дня Победы 9 Мая оскорбительны для украинского народа. Таких людей не должно быть во власти. Он раскалывает общество, его заявления усиливают конфронтацию и унижают ветеранов Великой Отечественной войны", - акцентировал Юрий Бойко.

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью одному из телеканалов заявил, что Украина не будет принимать участие в праздновании 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Цитируем: "Позиция наша сейчас остается такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая", - сказал Пристайко.