В Карпатах погиб 35-летний сноубордист [ Редактировать ]
В понедельник, 2 марта, в районе долины Драгобрат Раховского района Закарпатской области было обнаружено тело туриста. Он погиб, катаясь на сноуборде, после столкновения с металлической канатной опорой.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Отмечается, что тело мужчины нашли лыжники, которые проезжали мимо. Они и обратились в полицию.
"Как выяснилось позже, 35-летний киевлянин во время снегопада катался на сноуборде и столкнулся с металлической канатной опорой", - говорится в сообщении.
Раховские горные спасатели транспортировали тело погибшего в урочище Свидивець и передали работникам Национальной полиции.
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