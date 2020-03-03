В Карпатах погиб сноубордист/ Фото: ГСЧС в Закарпатской области

В понедельник, 2 марта, в районе долины Драгобрат Раховского района Закарпатской области было обнаружено тело туриста. Он погиб, катаясь на сноуборде, после столкновения с металлической канатной опорой.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Отмечается, что тело мужчины нашли лыжники, которые проезжали мимо. Они и обратились в полицию.

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"Как выяснилось позже, 35-летний киевлянин во время снегопада катался на сноуборде и столкнулся с металлической канатной опорой", - говорится в сообщении.

Раховские горные спасатели транспортировали тело погибшего в урочище Свидивець и передали работникам Национальной полиции.

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