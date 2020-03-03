У Нових Санжарах евакуйованій жінці стало зле

Хвора на обсервації. Іноземній громадянці в Нових Санжарах учора стало зле. У МОЗ запевнили, її стан не пов'язаний із ГРВІ. У неї виявили проблеми зі шлунком. І вже сьогодні жінці покращало