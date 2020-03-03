В Украине зафиксирован первый случай коронавируса [ Редактировать ]
Во вторник, 3 марта, в Украине официально зарегистрировали первый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом 3 марта сообщил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в Кабмине. Трансляцию можно посмотреть здесь.
Случай зафиксировали в Черновицкой области.
Вирус нашли у мужчины, который приехал в Украину на машине из Румынии. Туда он прилетел из Италии, где сейчас бушует эпидемия Covid-19.
Сейчас мужчина госпитализирован.
"Контактных лиц немного, они все известны эпидемиологам, сейчас они пребывают в режиме самоизоляции", - заявил Ляшко.
На сегодняшний день, 3 марта, количество зараженных коронавирусом нового типа COVID-19 составляет 90 937 человек, из них 3 117 умерли.
Ранее мы писали о том, что в США от коронавируса умер второй человек. Читайте также о том, что в Ухане закрыли временную больницу из-за спада эпидемии коронавируса.
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