На Вінничині, у Могилів-Подільському 11 школярів госпіталізували через отруєння парами газу. Як з'ясували правоохоронці, витік стався під час заміни балона поблизу кафе, що розташоване поруч з навчальним закладом.

Діти, які перебували в той час на вулиці, отруїлися парами газу і наразі перебувають у лікарні. За фактом поліція відкрила кримінальне провадження.