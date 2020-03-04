На Вінничині школярі отруїлися парами газу [ Редактировать ]
На Вінничині, у Могилів-Подільському 11 школярів госпіталізували через отруєння парами газу. Як з'ясували правоохоронці, витік стався під час заміни балона поблизу кафе, що розташоване поруч з навчальним закладом.
Діти, які перебували в той час на вулиці, отруїлися парами газу і наразі перебувають у лікарні. За фактом поліція відкрила кримінальне провадження.
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