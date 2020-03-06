На депутата напали и забросали яйцами [ Редактировать ]
Народный депутат Украины Максим Бужанский заявил о том, что после передачи "Право на владу" на него напали. Об этом он написал на своей странице в Telegram.
"В 16 часов меня предупредили, что готовится провокация, после вечернего эфира. И верно, в 0 часов 30 минут толпа персонажей, человек 35-40, с битами, представившихся ветеранами полка "Азов", и прибывших на автомобилях "АА 1154 Х"І Mitsubishi L200 черный, "АА0714 ХА" белый Mercedes Benz Sprinter, с помощью нескольких яиц одержала убедительную победу над моим костюмом", - написал депутат.
Не особо впечатлен, костюмов у меня явно больше, чем у них яиц, я имею ввиду, у меня одного, чем у них всех, сорока, вместе взятых. Переживаю, не испугались ли ребята, всего то четыре десятка, вот так взяли, и решились на такой отчаянный шаг.
Ранее мы писали о том, что на депутата "Слуги народа" напали возле дома.
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