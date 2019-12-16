В Сумах двое неизвестных напали на Михаила Ананченко, депутата Верховной Рады, члена партии "Слуга народа". Инцидент произошел возле его дома. Об этом депутат написал в Facebook

Нападение Ананченко связывает со своей политической деятельностью.

"Сегодня, в родном городе Сумы, на меня возле подъезда напали двое молодчиков в балаклавах. Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе", - написал он.

Напомним, в Днепре мужчина с ножом напал на 17-летнюю девушку.