Во вторник, 10 марта, сторона обвинения по делу об авиакатастрофе МН17 над Донбассом в 2014 году, сообщила, что имеет доказательства сбивания самолета именно из системы "Бук". Об этом в своем выступлении заявил нидерландский прокурор Тийс Бергер.

"Доказательства оценивались по разным сценариям. Например, один сценарий назывался "Воздух - воздух" - возможно было сбивание самолета с другого реактивного самолета, с помощью ракеты. Также еще один сценарий разделялся на две версии: атака из системы "Бук", другой сценарий - с какой-либо другой системы", - отметил прокурор.

Так, исходя из того, что это "Бук", прокуратура рассматривала различные сценарии: ракету запустили с территории, которая находилась под контролем Украины, а другой - что ее запустили с территории под контролем боевиков.

"Только второй сценарий признали таковым, что соответствует действительности. Также расследование получило положительные доказательства того, что ракета была запущена именно из системы "Бук" - с поля возле Первомайского", - добавил Бергер.

Он также отметил, что есть свидетели возвращения "Бука" именно в России.

Напомним, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказался запрещать экстрадицию Владимира Цемаха, который фигурирует в деле о катастрофе МН17 на Донбассе, в Нидерланды.