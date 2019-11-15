Крушение МН-17: в МИД Германии обратились к России [ Редактировать ]
Правительство Германии вновь призвало Россию активно содействовать расследованию по делу MH17. Об этом сообщает DW.
Так, Германия придерживается позиции, выраженной в резолюции №2166 Совета Безопасности ООН от 2014 года, и с самого начала поддерживала работу Совместной следственной группы (JIT).
"Виновные в этом преступлении, уничтожении самолета рейса MH17, должны быть выявлены и привлечены к ответственности, и, разумеется, России следует конструктивно сотрудничать в расследовании этого преступления", - заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Германии Мария Адебар.
Ранее сообщалось, что в СБУ подытожили 5 лет расследования по делу крушения МН17.
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