Правительство Германии вновь призвало Россию активно содействовать расследованию по делу MH17. Об этом сообщает DW.

Так, Германия придерживается позиции, выраженной в резолюции №2166 Совета Безопасности ООН от 2014 года, и с самого начала поддерживала работу Совместной следственной группы (JIT).

"Виновные в этом преступлении, уничтожении самолета рейса MH17, должны быть выявлены и привлечены к ответственности, и, разумеется, России следует конструктивно сотрудничать в расследовании этого преступления", - заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) Германии Мария Адебар.

Ранее сообщалось, что в СБУ подытожили 5 лет расследования по делу крушения МН17.